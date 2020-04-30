Güney Kore'de iyileşen Covid-19 vakalarının tekrar pozitif çıkması hatalı teste bağlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güney Kore'de iyileşen Covid-19 vakalarının tekrar pozitif çıkması hatalı teste bağlandı

Güney Kore'de iyileşen Covid-19 vakalarının tekrar pozitif çıkması hatalı teste bağlandı
30.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:20

Güney Kore'de Covid-19'dan tamamen iyileşen 260 kişinin haftalar sonra yeniden enfekte olduklarını gösteren test sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı.

Güney Kore'de Covid-19'dan tamamen iyileşen 260 kişinin haftalar sonra yeniden enfekte olduklarını gösteren test sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin yeniden pozitif çıkmalarının sebebinin, vücuttaki ölmüş virüslerin parçacıklarından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Son 10 günde ortalama günlük 10 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede iyileşen 260 kişinin yeniden enfekte olduğuna yönelik test sonuçları paniğe neden olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Dünya Manşet

Haberler

İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak Haber
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haber
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi Haber
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir Haber
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Restorana gitmek için ülke değiştirilen ilginç kasaba!
Restorana gitmek için ülke değiştirilen ilginç kasaba!
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Dünyanın merak ettiği lider Kim Jong-un'un zırhlı zevk treni!
Dünyanın merak ettiği lider Kim Jong-un'un zırhlı zevk treni!
İki adımda 500 yıllık tarih keşfi! Büyük ülkenin en küçük kırmızı evi
İki adımda 500 yıllık tarih keşfi! Büyük ülkenin en küçük kırmızı evi
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Sibel Can Nur Yerlitaş Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Podolski Mesut Özil Arda Turan Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Güney Kore'de iyileşen Covid-19 vakalarının tekrar pozitif çıkması hatalı teste bağlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 21:32:28. #1.14#
title