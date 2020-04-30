Güney Kore'de iyileşen Covid-19 vakalarının tekrar pozitif çıkması hatalı teste bağlandı
30.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:20
Güney Kore'de Covid-19'dan tamamen iyileşen 260 kişinin haftalar sonra yeniden enfekte olduklarını gösteren test sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı.
Güney Kore'de Covid-19'dan tamamen iyileşen 260 kişinin haftalar sonra yeniden enfekte olduklarını gösteren test sonuçlarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişilerin yeniden pozitif çıkmalarının sebebinin, vücuttaki ölmüş virüslerin parçacıklarından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
Son 10 günde ortalama günlük 10 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede iyileşen 260 kişinin yeniden enfekte olduğuna yönelik test sonuçları paniğe neden olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com