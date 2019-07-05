Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar için açılan vakıf kapatıldı

Güney Kore, Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerince istismar edilen Koreli kadınlara tazminat ödenmesiyle ilgili 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde kurulan ve Japonya tarafından finanse edilen vakfın feshedildiğini açıkladı.

The Asahi Shimbun gazetesinde yer alan haberde, Güney Kore hükümetinin vakfın fesih kararını Japonya'ya ilettiği bildirildi.

Güney Kore'nin 17 Ocak'ta feshi için başvuruda bulunduğu vakıfla ilgili işlemlerin 3 Temmuz'da tamamlandığı belirtildi.

Japonya Kabine Sekreter Yardımcısı Yasutoshi Nishimura da Japonya'nın bu kararı asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

Japon hükümetinin, istismar mağduru kadınlara finansal destek veren anlaşmaya uyması konusunda Güney Kore'ye diplomatik yollar vasıtasıyla defalarca çağrı yaptığı kaydedildi.

İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

- Güney Koreli kadınlar tazminat yerine özür dilenmesini istemişti

Anlaşmada istismar mağduru kadınlar ve hayattaki aile fertlerine yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım fonunun ödenmesi öngörülse de Güney Koreli kadınlar, 2016'da tazminat almayı reddederek Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin kendilerinden yüz yüze özür dilemesini istemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal açıdan kabul edilemez bulduğunu savunarak, konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.

Moon, selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü özür dilemiş ve Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendirmişti.

Araştırmacılar, ABD-Çin güçlerinin Tengchong'u Japonya'dan aldığı sırada kentte 70-80 kadar köle olarak kullanılan kadın olduğunu belirtiyor. Bunların 23'ü Müttefik Kuvvetlerince esir olarak alınırken, gerisinin Japon askerlerince öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA