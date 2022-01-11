Güney Kore'de inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu en az 6 kişi kayboldu

Güney Kore'nin Gwangju şehrinde yapım aşamasındaki yüksek bir binanın kısmen çökmesi sonucu en az 6 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Güney Kore acil durum yetkililerinin yaptığı açıklamada, Gwangju şehrindeki 39 katlı apartmanın kısmen çökmesi sonrası en az 6 kişinin kaybolduğu ve 100'den fazla evin tahliye edildiği aktarıldı.

Gwangju şehri itfaiye yetkilisi Jo Ho-ik, kurtarma ekiplerinin akşam saatlerinde, yapının daha fazla dağılabileceği endişesiyle inşaat işçileri olduğuna inanılan kayıpları aramayı geçici süreliğine durdurduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin, alandaki güvenlik denetim sonucuna bağlı olarak yarın arama çalışmalarına devam edebilecekleri belirtildi.

Yüksek katlı yapının kısmen çökmesi sonucu üzerine moloz yığınlarının düştüğü nakliye konteynerinde mahsur kalan 2 işçi de dahil 3 işçi kurtarıldı.

Hafif şekilde yaralanan işçilerden birinin tedavi edildiği aktarıldı.

Çökme nedeniyle binanın çevresinde park halindeki 10 araç zarar gördü.

Öte yandan çöken binanın tehlike oluşturduğu düşünülen 109 ev ve yaklaşık 90 iş yeri acil durum yetkililerince boşaltıldı.

Yetkililer, binanın çökme nedenini araştırıyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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