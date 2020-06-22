Güney Kore'de İkinci Dalga Başladı
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Güney Kore'de İkinci Dalga Başladı

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), daha önce yaptığı açıklamalarda Güney Kore'de birinci dalganın hala devam ettiğini söylemişti.

Güney Kore'de İkinci Dalga Başladı
22.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:57

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), daha önce yaptığı açıklamalarda Güney Kore'de birinci dalganın hala devam ettiğini söylemişti. BBC'de yer alan habere göre Güney Kore'de ikinci dalga başladı. Salgında ikinci dalga mı yaşanıyor? Detaylar haberimizde.

Güney Kore'de İkinci Dalga mı Yaşanıyor?

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ülke tekrar artan vakalar nedeni ile ikinci dalga ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor. Yapılan son açıklamalara göre Güney Kore'nin, ikinci dalga ile karşı karşıya kalan ülkelerden bir tanesi olduğu ortaya çıktı.

KCDC daha önce yaptığı açıklamada, Güney Kore'de birinci dalganın hala sürdüğünü belirtmişti. KCDC Başkanı Jeong Eun-kyeong tarafından yapılan son açıklama ile birlikte ülkede ikinci dalga yaşandığı doğrulandı. KCDC Başkanı Jeong Eun-kyeong, mayıs ayının başlarındaki bir hafta sonunda birkaç vakanın görüldüğünü ve ikinci dalganın bu dönemde başladığını ifade etti. KCDC Başkanı Jeong Eun-kyeong, yaptığı açıklamada, "Başkentte ilk dalganın mart ve nisan ile şubat ve mart arasında yaşandığına inanıyoruz. Sonra mayıs tatilinin tetiklediği ikinci dalganın devam ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Güney Kore'de mayıs ayındaki kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte vakalar yeniden artış gösterdi. Yeni vakaların büyük bir kısmı gençlerde görüldü. Seul belediye başkanı, hastanelerin yatak doluluk oranı yüzde 70'i aşması durumunda sıkı sosyal mesafe kurallarına geri dönmek zorunda kalacaklarını ifade etti. Güney Kore'de bu zamana kadar toplamda 280 kişi yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 21 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 187.685 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.950'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 160.240 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Dünya Manşet

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