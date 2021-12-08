Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları ilk kez 7 binin üzerinde
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Güney Kore'de son 24 saatte 7 bin 175 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de son 24 saatte 7 bin 175 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansından (KDCA) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 175 Kovid-19 vakası tespit edildi, 63 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkedeki günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez 7 binin üzerine çıkmış oldu.

Güney Kore'de toplam Kovid-19 vaka sayısı 489 bin 484'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 20'ye yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısının 5 bin 600'ü, başkent Seul ve çevresindeki bölgede tespit edildi.

Başbakan Kim Boo-kyum, hükümetin Kovid-19 ile mücadelesine yönelik düzenlenen toplantıda, ülkedeki toplam vakaların büyük bir kısmının başkent Seul ve çevresindeki bölgede saptandığını ifade etti.

Kim, söz konusu bölgedeki hastanelere ilave yataklar gönderildiğini söyledi.

Kovid-19 hastalarına verilen evde tedavi hizmetinin geliştirileceğini kaydeden Kim, böylelikle ülkenin tıbbi müdahale kapasitesinde sürdürülebilirliğin güvenceye alınacağını belirtti.

Ülkede daha önceki günlük en yüksek vaka sayısı 4 Aralık'ta kaydedilen 5 bin 352'ydi.

Güney Kore'de Kovid-19'un Omicron varyantına yakalananların sayısı ise 36.

Öte yandan, Tayland'da tespit edilen iki yeni vakanın Omicron varyantı olabileceği belirtildi.

Kovid-19 Durum Yönetimi Merkezi (CCSA), Nijerya'dan dönen iki Taylandlı kadının Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanmış olabileceğini bildirdi.

PCR testleri pozitif çıkan yaşları 46 ve 36 olan iki kadının Bussarakham'daki hastanede karantinaya alındığı kaydedildi.

Tayland'da ilk Omicron vakası, 5 Aralık'ta Tayland kökenli bir ABD vatandaşında görülmüştü.

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

 Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

 Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title