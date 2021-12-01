Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı - Haberler
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Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı Güney Kore'de doğrulanan günlük Covid-19 vaka sayısı salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

- Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı

SEUL - Güney Kore'de doğrulanan günlük Covid-19 vaka sayısı salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

23 Kasım'da 4 bin 115 Covid-19 enfeksiyonu ile günlük vaka rekoru kıran Güney Kore, bir kez daha rekor vaka sayısına ulaştı. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, günlük vaka sayısının salgın başından bu yana ilk kez 5 bini aşarak rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Dün yapılan testlerde 5 bin 123 Covid-19 vakasının tespit edildiği ifade edilirken, kritik durumdaki hasta sayısının da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 723'e yükseldiği kaydedildi. Son 24 saatte 34 kişinin

yaşamını yitirdiği ülkede toplam vaka sayısı 452 bin 350'ye, Covid-19 ölümlerinin bilançosu da 3 bin 658'e yükseldi.

Omicron varyantı endişesi

Nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inini tam olarak aşılayan Güney Kore'de hükümet, restoranlara yönelik çalışma saati

kısıtlamalarının kaldırılması ve kalabalık özel etkinliklere izin verilmesi gibi kararları içeren "Covid-19 ile yaşama" politikasını kasım ayında uygulamaya başlamış, geçtiğimiz hafta kırılan vaka rekoru ve Omicron varyantı endişelerinin ardından uygulama askıya alınmıştı. Dün ilk kez Omicron varyantı olduğundan şüphelenilen bir Covid-19 vakasının doğrulandığı ülkede, vaka ile ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü açıklanmıştı.

Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı

Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı

Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı

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İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Son Dakika Haberleri

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