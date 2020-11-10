Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 101'e çıktı
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Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 101'e çıktı

10.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:00
Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 101'e çıktı

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 101'e yükseldi.

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 101'e yükseldi.

Yonhap ajansının Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'na (KCDC) dayandırdığı haberine göre, mevsimsel grip aşısı olduktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e çıktı. Ölenlerin 84'ünün, 70 yaş üstü olduğu belirtildi.

Öte yandan, ölümler ülkede aşı güvenliğine ilişkin endişelere yol açarken, KCDC yetkilileri, ölümlerin 97'sinde aşının doğrudan etkisinin olmadığını, 4 vakanın da halen soruşturulduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, Güney Korelilere, kış başlamadan grip aşısı yaptırmalarını tavsiye etmişti.

Güney Kore'de 17 yaşındaki bir genç de grip aşısı vurdurduktan sonra yaşamını yitirmişti. Yetkililer, gencin ölümünün aşıyla ilgisi bulunmadığını açıklamıştı.

Yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasına devam edileceğini duyururken, Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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