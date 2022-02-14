Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı

AA, Saadet Firdevs Aparı - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Kore'de Google ve Netflix adaletsiz abonelik uygulamaları nedeniyle para cezasına çarptırıldı

Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezası kesildi.

Güney Kore'de, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetleri nedeniyle Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezası kesildi.

Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini bildirdi.

FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.

Bu nedenle toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra OTT'lere iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Kore, Netflix, Google, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title