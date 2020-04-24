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Güney Kore, Futbol, Spor, Haber

Güney Kore'de futbol ligleri 8 Mayıs'ta başlayacak

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

24.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:08
Güney Kore'de futbol ligleri 8 Mayıs'ta başlayacak

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonunun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu.

Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi.

Karşılaşmaların ilk aşamada koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 708 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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