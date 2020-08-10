Güney Kore'de etkili olan sellerde ölü sayısı 42'ye yükseldi Güney Kore'de ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Güney Kore'de ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Yonhap ajansının haberine göre ülkede 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 42'ye yükseldi.

Ayrıca aşırı yağışlarda 17 bin 958 bina zarar görürken, 7 bin civarı kişi de güvenli yerlere tahliye edildi.

Tayfun nedeniyle uçuşlar iptal ?

Diğer yandan ülkenin güneyinde etkili olan Jangmi Tayfunu nedeniyle Jeju kentinde 36 uçak seferi iptal edildi, 2 binden fazla gemi sahile çekildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, Jangmi Tayfunu'na ilişkin güvenlik kurallarına uyulması ve tayfuna karşı kapsamlı önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Tayfunun küçük ancak çok hızlı olduğunu ve oluşturduğu güçlü rüzgarlar nedeniyle endişe duyduklarını kaydeden Başbakan Chung, halka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA