Güney Kore'de eski Devlet Başkanının hapis cezasına iptal

29.08.2019 12:02

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını iptal ederek davayı alt mahkemeye geri gönderdi.

Yüksek Mahkeme, kararında Park'a verilen 25 yıl hapis hükmünü kaldırırken, eski Devlet Başkanı hakkındaki rüşvet suçlamalarının seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarından ayrı olarak yeniden görülmesini istedi.

Seul Yüksek Mahkemesi, 24 Ağustos 2018'de, Park'ı, yakın dostu ve danışmanı Çoi Soon-sil adına kayıtlı hayır kuruluşları aracılığıyla aralarında Samsung'un varisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un da olduğu iş adamlarından rüşvet aldığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum etmişti.

Park, daha önce Ulusal İstihbarat Teşkilatına ait örtülü ödenekten zimmetine para geçirdiği için 6 yıl ve seçim yasalarını ihlal ettiği için 2 yıl hapis cezası almıştı.

Park, suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

Samsung varisi Lee'ye yönelik suçlamalar genişletildi

Öte yandan Yüksek Mahkeme, aynı davada yargılanan Samsung varisi Lee'ye yönelik rüşvet suçlamalarının genişletilmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, kararında alt mahkemenin Lee hakkında Şubat 2018'de verdiği ertelenmiş hapis cezasını ve reddedilen bazı rüşvet suçlamalarını gözden geçirmesini istedi.

Kararı okuyan Başyargıç Kim Myeong-su, Samsung'un, Park'ın danışmanı Çoi'ye hediye ettiği 3 yarış atının ve Çoi'nin kızının binicilik eğitimi masraflarının karşılanmasının rüşvet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başyargıç Kim ayrıca, Çoi ailesine ait spor vakfına yapılan 1,6 milyar wonluk (yaklaşık 1,3 milyon dolar) bağışın, Lee'nin Samsung grubunun kontrolünü babasından alırken doğabilecek veraset sorunlarının çözülmesi noktasında rüşvet olarak yapıldığını vurgulayarak, söz konusu ödemenin suçlamalara dahil edilmemesine itiraz etti.

51 yaşındaki Lee, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 2017'de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası ertelenen Lee serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA