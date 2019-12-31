Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Cho hakkında iddianame hazırlandı

31.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:16

Güney Kore'de, ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan ve istifası talebiyle düzenlenen protestoların ardından ekim ayında görevinden ayrılan eski Adalet Bakanı Cho Kuk hakkında iddianame hazırlandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi, "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili kendisi ve ailesi hakkında soruşturma yürütülen eski Bakan Cho ile ilgili iddianame hazırladı.

Savcılık tarafından Cho'ya, rakip işletmenin çalışmasının engellenmesi, evrakta sahtecilik ve rüşvet dahil 11 suçlama yöneltildi.

Savcılar, Cho'nun kızının tıp fakültesi profesöründen aldığı 6 milyon wonluk (yaklaşık 31 bin lira) bir bursun, Cho'nun, profesörün kamu hastanesine başhekim olarak atanmasında etkili olabilecek bir isim olduğu dikkate alınarak rüşvet vakası olarak görülebileceğini belirtti.

Savcılar ayrıca bir hukuk profesörü olan Cho ve Dongyang Üniversitesinde öğretim üyesi olan eşi Chung Kyung-sim'in, çocuklarının üniversiteye girmesine, staj belgelerinde sahtecilik yaparak veya birilerinden bu tür "sahte" belgeler hazırlamasını talep ederek uygunsuz şekilde müdahil olduklarını ifade etti.

Müfettişler, çiftin hisse senedi yatırımları için sahte isimli hesapları kullandıklarını ve devlet memurları kanunu ihlal ederek mal varlıklarıyla ilgili kasten yanlış beyanda bulduklarını söyleyerek, özel bir yatırım fonuna yapılan yatırımları emsal gösterdi.

Eski Adalet Bakanı Cho istifa etmişti



Başkent Seul, haftalarca Cho'ya destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile Cho'nun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne olmuştu.



Eylülde Adalet Bakanlığına atanan Cho'nun eşi, kızı ve oğlu, haklarındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.



Cho 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtmişti.



İstifa eden Cho, "Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti." ifadesini kullanmış, her şeyi bir kenara bırakarak zor ve acılı zamanlar geçiren ailesiyle ilgileneceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA