AYDIN (İHA) - Güney Kore'de eğitimini aldı, Türkiye'de uyguluyor

350 kilometreden geldi, Aydın'da şifa buldu

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Altay Kandemir, Güney Kore'de eğitimini aldığı 'endoskopik submukozal diseksiyon' adlı yöntemi başarılı şekilde uygulayarak hastaların şifa bulmasına yardımcı oluyor. Kandemir'in son hastası 350 kilometre yol kat ederek Antalya'dan Aydın'a gelen 29 yaşındaki ev hanımı Huriye Uğur olurken, bu zamana kadar 500'ün üzerinde hasta bu yöntemle sağlığına kavuştu.

Aydın'da birçok yeni tedavi yöntemlerini uygulamasıyla dikkat çeken ADÜ Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'nde erken evrede olan, yayılmamış mide, bağırsak ve yemek borusu kanserlerinde tümörü açık ameliyata gerek kalmadan, EDS adı verilen yöntemle çıkartma işlemi 5 yıldır başarıyla uygulanıyor. Güney Kore'de Korea Üniversity College Of Medicine Gastroenteroloji Endoskopi Bölümü Klinik Şefi Prof. Dr. Hoon Jai Chull'dan endoskopik rezeksiyon konusunda eğitim alan ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Altay Kandemir, Antalya'dan Aydın'a gelen 2 çocuk annesi Huriye Uğur'u sağlığına kavuşturdu.

"500'ün üzerinde hastayı sağlığına kavuştu"

EDS uygulamasını şimdiye kadar 500'ün üzerinde hastaya başarılı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Gastroenteroloji Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Altay Kandemir, "Hastamız Antalya'dan gelerek bize başvurdu. Kalın bağırsak dokusunda meydana gelen erken bağırsak kanserinin endoskopik yolla çıkartılması amacıyla kliniğimize geldi. Kendisi bağırsak kanseri nedeniyle 2019 yılında bir ameliyat geçirmiş. Dün hastamızın endoskopik 'submukozal diseksiyon' dediğimiz ileri endoskopik işlemini başarı ile tamamladık. Yaklaşık 15 yıl önce Japonya'da ve Güney Kore'de başlayan bu ileri endoskopik yöntem Türkiye'de de kliniğimiz tarafından 5 yıldır uygulanmaktadır Türk Gastroenteroloji Derneği'nin destekleri ile Güney Kore'de eğitim aldıktan sonra 500'ün üzerinde vakayı başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Türkiye'de de bu işlem 5-6 merkezde başarı ile uygulanmakta. Bizler de bu merkezlerin arasında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. EDS işleminin en önemli yanı, hastanın kansere neden olan lezyonlarını ameliyatsız bir şekilde endoskopik olarak çıkartılabiliyor olmasıdır. Erken bağırsak, erken mide kanserlerinde, kanser olma riski olan ve endoskopik olarak çıkartılmaya elverişli lezyonlarda bu işlemi uygulamaktayız" dedi.

Hekim arkadaşlarına da öğretiyor

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından başlatılan bir eğitim programında bu eğitici olarak da bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Kandemir, "Bu ileri endoskopik tedavi yönteminin Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla Türk Gastroenteroloji Derneği bir eğitim programı başlattı. Bu programda eğitici olarak biz de kliniğimizin öğretim üyesi olarak bulunmaktayız. Türkiye'de bu ileri tedavi yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve tüm halkımıza ulaşması yegane amacımız. Bu noktada da daha fazla çalışmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"Bu tür başarılı işlerin ADÜ'de yapılıyor olmasından son derece mutluyuz"

ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ADÜ olarak başarılı işlere imza atmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Antalya'dan gelen bu hastamızın EDS yöntemi ile hocamız tarafından başarılı bir şekilde cerrahisi gerçekleştirildi. Bu yöntemin en büyük avantajı hastaları erken dönem mide ve bağırsak kanserlerinde büyük açık ameliyatlara gitmeden sadece endoskobik yolla bu kanserli dokusunun çıkarılmasını sağlıyor olmasıdır. Bu nedenle de bu yöntem hastanın iyileşme süresi, hastanede yatışı ve konforu açısından oldukça başarı sağlıyor. Bu anlamda da hastanemizin değerli hocaları çok başarılı işlere imza atmaktalar. Hocamız yurtdışında aldığı eğitim sonrasında hastanemizde bu işlemi uzun süredir yapmakta. Türkiye geneline bakacak olursak da bu işlemi yapan 5-6 merkez var. Bu merkezlerin Adnan Menderes Üniversitesi dışındakilerin tümü Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimizde lokalize olmuş durumda. Hastamız da Antalya'dan bizi tercih ederek hastanemize gelmiş ve ikinci kez ameliyat olmaktan kurtularak endoskobik yolla kanser dokusundan kurtulmuş bir hastamızdır. Hocalarımız bu anlamda ülkemizde oldukça otör isimler arasında yer alıyorlar. Bu uygulamayı diğer hekimlere eğitimini verme konusunda da oldukça başarılılar. Hocamıza bu yöntem için pek çok ilden değişik gastroenterolog hekim arkadaşlarımız da eğitim almak amacıyla başvurmaktalar" ifadelerini kullandı.

"İşlem sırasında ve sonrasında hiçbir sorun yaşamadım"

Uygulanan EDS yöntemi ile sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi ev hanımı Huriye Uğur ise şunları kaydetti;

"2019'da bir ameliyat geçirdim. Kısa süreli bir torba takılmıştı ama işlevi olmadığı için uzun süre hastanede kaldım. Geçtiğimiz aylarda tekrardan torba takılması gerektiğini söylediler. Ömür boyu torbayla yaşamak çok rahatsız edici bir durum olacağı için bir arayış içerisine girdim. Araştırmalarım sonucu Altay hocamızı buldum. Antalya'dan buraya hocamıza geldim. Yapılan işlem gayet başarılı geçti ve çok rahattım, hiç bir sorun yaşamadım. Çok şükür şimdi iyiyim ve başta hocamız olmak üzere tüm Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi personeline ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum."