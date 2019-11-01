Güney Kore'de düşen ambulans helikopteri enkazına ulaşıldı

01.11.2019 12:48

Güney Kore'de kurtarma ekipleri, ülkenin güney sularında düşen ambulans helikopterinin enkazına ulaştı.

Güney Kore'nin kontrolü altında olan ve Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki Dokdo adalarından yaralı bir balıkçıyı aldıktan kısa bir süre sonra düştüğü belirtilen helikopterin kurtarma çalışmalarında, düzinelerce hava ve deniz aracının desteğiyle 30'dan fazla dalgıcın görev aldığı belirtildi.

Güney Kore Sahil Güvenlik yetkilisi Hwang Sang-hoon, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, dalgıçların yoğun çalışmaları sonrası helikopterin yüzeyin 70 metre altında bulunduğunu söyledi. Ekiplerin yedi kişiden oluştuğu tahmin edilen helikopter mürettebatını arama çalışmalarına devam ettiğini belirten Sang-hoon, "Helikopterin gövdesini inceleyeceğiz ve helikopteri taşımadan önce içeride bir mürettebat üyesi olup olmadığını dikkatlice kontrol edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA