Güney Kore'de doktorlar sağlık reformuna karşı greve çıktı Güney Kore'de hükümetin sağlık alanındaki değişikliklerine karşı çıkan doktorlar 24 saatlik greve gitti.

Güney Kore'de hükümetin sağlık alanındaki değişikliklerine karşı çıkan doktorlar 24 saatlik greve gitti. Ülkede kliniklerin yüzde 30'undan fazlası grev nedeniyle kapılarını kapattı.

Güney Kore'de doktorlar önerilen sağlık reformunu protesto etmek için 24 saatlik greve çıktı. Ülkede sağlık hizmetleri kesintiye uğradı. Sağlık Bakanlığı yerel saatle 15.00'te Güney Kore'deki kliniklerinin yüzde 31.3'ünün kapılarını kapattığını duyurdu. Acil servislerde çalışan doktorların hayati hizmetlerin devamını sağlamak için görevlerini sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Grev kararı hükümetin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına bağlı olarak tıp fakültelerinde öğrenci kontenjanlarının arttırılması dahil olmak üzere son sağlık reformu planı nedeniyle alındı. Başkent Seul, Busan, Daegu başta olmak üzere ülke genelinde söz konusu duruma tepki gösteren doktorlar bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi.

Yaklaşık 130 bin doktoru temsil eden Kore Tabipler Birliği'ne göre söz konusu plan yalnızca doktorlar arasındaki rekabeti arttıracak. Birliğe göre plan, tıbbi altyapıda bölgesel eşitsizliği gidermeyecek. Hükümet kanadı ise grevden duyduğu üzüntüyü dile getirerek doktorları diyalog kurmaya davet etti.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA