Güney Kore'de Delta varyantı hızla yayılıyor

Güney Kore'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının hızla yayıldığı bildirildi.

Güney Kore'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının hızla yayıldığı bildirildi.

Yerel TSB radyosuna konuşan Güney Kore Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi biriminden Soung Youn-rae, Delta varyantının şu an yeni vakaların yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu, bu oranın iki ay önce yüzde bir civarında olduğunu belirtti.

Son 24 saatte 711 vaka ve virüs kaynaklı iki ölümün kaydedildiği Güney Kore'de toplam vaka sayısı 160 bin 795'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 28'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayıları son 4 gündür 700'ün üzerinde seyrediyor.

Ülke genelinde bugüne kadar 15,3 milyon kişi en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu, 5,3 milyon kişi ise tamamen aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Uddin