Güney Kore'de Covid-19 ve mevsimsel gribi tespit edebilen teste onay
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Güney Kore'de Covid-19 ve mevsimsel gribi tespit edebilen teste onay

05.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:59
Güney Kore'de Covid-19 ve mevsimsel gribi tespit edebilen teste onay

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) ve mevsimsel gribi tek bir numuneden tespit edebilecek yeni bir testin onaylandığını duyurdu.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) ve mevsimsel gribi tek bir numuneden tespit edebilecek yeni bir testin onaylandığını duyurdu.

Grip, nezle ve soğuk algınlığı ile Covid-19 belirtilerinin birbirine çok benzemesi kafalarda soru işareti oluşturmayı sürdürüyor. Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) ve mevsimsel gribi tek bir numuneden tespit edebilecek yeni bir test için düğmeye bastı. Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) ve mevsimsel gribi tek bir numuneden tespit edebilecek yeni bir testin onaylandığını duyurduGüney Koreli sağlık yetkilisi Yoon Tae-ho, bu yöntem sayesinde kişilerin koronavirüs ve mevsimsel griple ilgili sonuçları tek bir testten üç ila altı saat içinde alabileceklerini söyledi. Yoon'un, "Geliştirilen yeni testin, hem sağlık çalışanları üzerindeki yükü hem de kişileri bekletme rahatsızlığını azaltması bekleniyor"dedi.

GÜNEY KORE'DE SON DURUM

Güney Kore'de son 24 saatte 125 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 27 bin 50'ye yükseldiği açıklandı. Virüs kaynaklı toplam ölü sayısı ise 475 olarak raporlanırken, toplamda 24 bin 735 kişini de iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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