Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı - Haberler
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Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı

Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Kore'de Covid-19'a bağlı ölümlerde son 24 saat içinde 109 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Güney Kore'de Covid-19'a bağlı ölümlerde son 24 saat içinde 109 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında salgın tedbirlerinin gevşetildiği Güney Kore'de, Covid-19 vakalarının artmasının ardından sağlık yetkilileri, Cumartesi günü yaptıkları açıklamayla sıkı kuralları geri getirdiklerini duyurmuştu. Akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve restoran ya da kafe gibi yerlerde 4 kişilik sınır konulan ülkede son 24 saat içinde Covid-19'a bağlı 109 can kaybının olduğu açıklandı. Böylece ülkede günlük vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı.

Güney Kore'de bugün çoğunluğu delta mutasyonu olmak üzere 6 bin 919 yeni vaka tespit edildiğini bildirirken, ülkede Covid-19'a bağlı ölümlerde toplam sayı bugün itibariyle 5 bin 15 olarak kaydedildi.

(İHA)

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