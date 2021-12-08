Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısı ilk kez 7 bini aştı

Güney Kore'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak, ilk kez 7 bin sınırını aştı.

Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron mutasyonuna dair endişeler dünya genelinde sürerken, Güney Kore'den bir vaka rekoru daha geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, rekor kıran günlük vaka sayısının 7 bin 175 olarak belirlendiği ifade edildi. Son 24 saatte tespit edilen 2 Omicron mutasyonu vakası Omicron bilançosunu 38'e taşırken, durumu ağır olan hasta sayısı da salgın başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 840'a ulaştı. Son gelişmeler sonucu ülke genelinde vaka toplamı 489 bin 484 oldu. Şimdiye dek 4 bin 20 ölümün kayda geçtiği ülkenin başbakanı Kim Boo Kyum ise vakaların yaklaşık yüzde 80'inin Seul ve çevresindeki bölgelerden bildirildiğini ve hükümetin yetkililerle işbirliği içinde hastane yataklarını güvence altına almak için çalıştığını söyledi. "Ancak günlük vaka sayılarındaki artış hızına yetişmek hala zor" diyen Kim, bu nedenle evde tedavi desteğini güçlendirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Covid-19 vakalarında son haftalarda hızlı bir artış gözlenen Güney Kore'de son vaka rekoru 5 bin 352 enfeksiyon ile geçtiğimiz Cuma günü kırılmıştı. Hükümet, salgının gidişatını göz önünde bulundurarak Covid-19 tedbirlerini yeniden sıkılaştırma kararı almıştı.

(Burak Ersoy-İHA)

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