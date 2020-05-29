- Güney Kore'de Covid-19 vak'ası arttı, okullar yeniden kapatıldı
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- Güney Kore'de Covid-19 vak'ası arttı, okullar yeniden kapatıldı

- Güney Kore'de Covid-19 vak'ası arttı, okullar yeniden kapatıldı Güney Kore'de son iki günde yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısının artması üzerine 200'den fazla okul yeniden kapatıldı.

29.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:25

- Güney Kore'de Covid-19 vak'ası arttı, okullar yeniden kapatıldı

SEUL - Güney Kore'de son iki günde yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısının artması üzerine 200'den fazla okul yeniden kapatıldı.

Güney Kore'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi hakim. Ülkede 27 Mayıs'ta 79, dün 56 yeni vak'a tespit edilirken bu verilerin son 2 aydaki en yüksek yeni vak'a sayıları olduğu ifade edildi. Son 2 günde Covid-19 vak'a sayısının artış göstermesinin ardından 200'den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi. Yeni vak'aların başkent Seul'un batısında yer alan Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Bucheon bölgesinde ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang'ın dağıtım merkezi bulunuyor. Yetkililer, şirketin Covid-19 önlemlerini uygulamadığını ifade etti. Yapılan testler sonucunda bazı çalışanlarda virüs tespit edilmesiyle binlerce çalışana test yapılmaya başlandığı bildirildi.

Vak'a sayısındaki artışın ardından bölgedeki 251 okulun açıldıktan günler sonra yeniden kapanmasına karar verildi. Seul'de bulunan 117 okulun da açılış tarihi ertelendi.

Öte yandan ülkede ayrıca müzeler, parklar ve sanat galerilerinin iki hafta boyunca tekrar kapatıldığı duyuruldu. Toplam 11 bin 402 korona virüs vak'asının tespit edildiği Güney Kore'de, virüs nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

- Güney Kore'de Covid-19 vak'ası arttı, okullar yeniden kapatıldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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