Güney Kore'de cinsel istismar mağduru kadınlara ilişkin Japonya'ya açılan tazminat davası reddedildi

Güney Kore'de mahkemenin İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Güney Koreli kadınlarla ilgili açılan davayı reddettiği bildirildi.

Güney Kore'de mahkemenin İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerler tarafından cinsel istismara uğrayan Güney Koreli kadınlarla ilgili açılan davayı reddettiği bildirildi.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, istismar mağduru kadınlar ve yakınları tarafından Japonya'ya karşı açılan tazminat davasını geri çevirdi.

Mahkeme gerekçeli kararında, Japon hükümetine yönelik cinsel istismar davasını, devletlerin yabancı mahkemelerdeki hukuk davasından muaf olmasına imkan tanıyan uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik doktrinlere aykırılık gerekçesiyle reddettiğini duyurdu.

Ayrıca anlaşmazlığın çözümü için Seul ve Tokyo yönetimleri arasında 2015'te yapılan anlaşmaya dikkat çekilen kararda, mağdurların görüşlerinin dinlenmesinin ardından taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve bazı mağdurların da anlaşma kapsamında kurulan vakıftan para aldığı ifade edildi.

Davacı istismar mağdurları, mağdur yakınları ve aktivistler mahkemenin ret kararına tepki göstererek, yargıçların mağdurların kadınlık onurlarını koruma mücadelelerini görmezden geldiğini kaydetti.

Ayrıca, davacılar, davayı temyize götürecekleri bilgisini paylaştı.

2016'da 20 davacı, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerlerin karıştığı cinsel istismarlar nedeniyle Japon hükümetine açtıkları davada tazminat talebinde bulunmuştu.

İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945'te Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Güney Kore, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen bu vakfın feshedildiğini açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Japonya Bakanlar Kurulu Sekreterliği 2019'un sonunda, Japon askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınlara cinsel istismarda bulunduğunu doğrulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın