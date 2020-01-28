Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı
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Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı

Çin'den yayılan koronavirüsün ülkeye şıçramasını önlemek amacıyla Güney Kore'de 530 binden fazla kişi Çin’den girişlerin yasaklanması için imza attı.

28.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:15
Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı

Çin'de ortaya yeni tip koronavirüs sebebiyle alarm seviyesini yükselten 'de, Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı. Yetkililer, Mavi Saray'a sunulan dilekçenin 530 binden fazla kişi tarafından imzalandığını duyurdu.


Ülkede 'koronavirüsün yaygınlaşabileceği yönünde artan korkunun' vurgulandığı dilekçede, "Virüs Çin'den yayılıyor. Kuzey Kore bile Çinli insanların ülkeye girmesini yasakladı" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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