Güney Kore'de bir şantiyede yangın: En az 38 işçi hayatını kaybetti Yangında 38 işçinin hayatını kaybettiğini, 10 işçinin yaralandığını aktaran itfaiye yetkilileri, işçilerin hızla yayılan alevler nedeniyle kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangında en az 38 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gyeonggi'nin Icheon kentindeki bir antrepo şantiyesinde yerel saatle 13.30 civarında yangın çıktı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com