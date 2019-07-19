Güney Kore'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 78 yaşındaki kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti.

Yetkililer, Kim'in kaldırıldığı hastanede vücudunda oluşan yanıklar sebebiyle öldüğünü belirtirken, yaşlı adamın daha önce bir yakınını arayarak Japonya'ya duyduğu nefret sebebiyle kendisini kurban edeceğini söylediğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle