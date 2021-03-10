Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen fosil bulundu
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Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen fosil bulundu

10.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:12
Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen fosil bulundu

Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen ayak parmağı kemiği fosili gün yüzüne çıkarıldı.

Güney Kore'de bir dinozora ait olduğu düşünülen ayak parmağı kemiği fosili gün yüzüne çıkarıldı.

Ülkenin Ansan kenti yetkilileri, kente bağlı Daebu Adası'nda bir kişinin, geçen ay söz konusu kemiğe rastladığını açıkladı.

Yetkililer, 4,5 cm uzunluğundaki kemiğin, Kore Yarımadası'nda yaklaşık 120 milyon önce yaşayan otçul Koreaceratops türüne ait olabileceğini ifade etti.

Parmak kemiği fosilinin neredeyse "muhteşem" bir şekilde korunduğunu belirten yetkililer, Kültürel Miras Ulusal Araştırma Enstitüsünün fosili daha detaylı inceleyeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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