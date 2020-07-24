Güney Kore'de basketbol ve futbol maçlarındaki seyircisiz oynama kararı kalkıyor
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Güney Kore'de basketbol ve futbol maçlarındaki seyircisiz oynama kararı kalkıyor

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan basketbol ve futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının kaldırılacağı bildirildi.

Güney Kore'de basketbol ve futbol maçlarındaki seyircisiz oynama kararı kalkıyor
24.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:37

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan basketbol ve futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının kaldırılacağı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, basketbol severlerin pazar günü itibarıyla salonlarda, futbol severlerin ise 1 Ağustos itibarıyla stadyumlardaki yerini alabileceği duyuruldu.

Açıklamada, ilk etapta basketbol salonlarının ve futbol stadyumlarının yüzde 10 kapasiteyle seyircilere açılacağı belirtildi.

Salon ve stadyum girişlerinde ateş ölçümü yapılacağının vurgulandığı açıklamada, seyircilerin sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturacağı kaydedildi.

Açıklamada, maske takmanın zorunlu olacağı spor organizasyonlarında yemek, alkollü içecek ve sesli tezahürat etmenin yasak olacağı ifade edildi.

Güney Kore'de basketbol ve futbol ligi mayıs ayında seyircisiz oynanmaya başlamıştı.

Günlük vaka sayısının 50'nin altına düştüğü ülkede bugüne kadar 13 bin 979 kişide virüse rastlanırken, salgına bağlı 298 ölüm oldu.

Kaynak: AA

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