Güney Kore'de başkentin Seul'den Sejong'a taşınması gündemde
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Güney Kore'de başkentin Seul'den Sejong'a taşınması gündemde

Güney Kore'de başkentin Seul'den Sejong'a taşınması için iktidarda bulunan Kore Demokrat Partisi, harekete geçti.

Güney Kore'de başkentin Seul'den Sejong'a taşınması gündemde
26.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:28

Güney Kore'de başkentin Seul'den Sejong'a taşınması için iktidarda bulunan Kore Demokrat Partisi, harekete geçti.

Seul, Güney Kore'nin başkenti olma unvanını kaybedebilir. Güney Kore'de iktidarda bulunan Kore Demokrat Partisi, ülkenin idari başkentinin taşınması için eski bir planı hayata geçirmeye çalışıyor. 20 Temmuz'da parti lideri Kim Tae-nyeon, Güney Kore Devlet Başkanlık Sarayı ile diğer devlet daireleri ve Ulusal Meclis'in, Seul'den Sejong şehrine taşıması çağrısı yaptı. Politikacı ayrıca, Kore Meclisi'nin planı görüşmek üzere Ulusal Meclis'te bir komite kurmasını önerdi. Bu, Kore Demokrat Partisi'nin Sejong'u başkenti yapmak için ilk hamlesi değil. Seul'ün yaklaşık 130 kilometre güneyinde yer alan Sejong şehri, on yıldan uzun bir süre önce aslında başkent yapılmak için kuruldu. Amaç ülkenin diğer bölgelerinde bölgesel kalkınmanın sağlanması ve Seul'ün etkisi ile hakimiyetini azaltmaktı. Bu plan ilk kez 2003-2008 yılları arasında devlet başkanlığını yürüten Roh Moo-hyun'un hükümeti tarafından önerildi. Sert tepki gösteren muhalefet konuyu anayasa mahkemesine taşıdı. Ekim 2004'te başkentin yerinin değiştirilmesi planı yasaya aykırı bulundu. Mahkeme, Seul'ün 1392'den 1910'a kadar hüküm süren Joseon hanedanından ülkenin başkenti olduğunu hatırlattı. Yer değiştirme için anayasa değişikliği yapılması gerektiğini savundu. 2012'de bu kez Devlet Başkanı Lee Myung-bak yönetimindeki hükümet, bazı bakanlıkları ve devlet kuruluşlarını Sejong'a taşıdı. Ancak, Devlet Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Meclis, Yüksek Mahkeme ve diğer yargı binaları da dahil olmak üzere önemli bakanlıklar Seul'de kaldı. İktidar partisine göre başkentin değişmesi için anayasa değişikliğine gerek yok. Fikrin en büyük muhalifi olan Birleşik Gelecek Partisi ise konuyla ilgili herhangi bir tartışmaya girmiyor. İktidar partisinin daha önce alınan anayasa mahkemesinin kararıyla yüzleşmesi gerektiğini savunuyor. - SEUL

Kaynak: İHA

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