Güney Kore'de Aşırı Sıcaklardan Dolayı 14 Kişi Öldü

Güney Kore'de Temmuz ayının başından beri etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, binlerce hayvan telef oldu. Güney Koreliler Temmuz ayının başından beri şiddetli sıcaklarla mücadele ediyor.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYE KADAR YÜKSELDİ

Ülkede hava sıcaklıkları gündüz 40 dereceye yükseldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, binlerce hayvan telef oldu. Bin 300'den fazla Koreli ise hastaneye başvurdu.

BALKONDA BIRAKILMIŞ YUMURTADAN CİVCİV ÇIKTI

Gangwon eyaletindeki Gangneung şehrinde birkaç günlüğüne balkonda bırakılmış bir yumurtadan civciv çıkarken, Seul'de bir cam pencerenin silikonu eriyince cam sekizinci kattan aşağıya düştü. Busan'da ise bir yatak odasının penceresinin yanına yerleştirilmiş ve güneşin altında kalan bir lateks yastık alev aldı.

HÜKÜMET SAVUNMASIZ SİVİLLERE 5.3 MİLYON DOLAR AYIRDI

Hükümet, özellikle yalnız yaşayanlar, yaşlılar olmak üzere en savunmasız olarak görülen sivillere 5.3 milyon dolar ayırdı.

MAĞDURLAR TAZMİNAT ALABİLECEK

Öte yandan, can kaybının yaşanması ve maddi hasarın artmasıyla Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, aşırı sıcakların doğal felaket olarak tanımlanması için yasaların gözden geçirileceğini ve mağdurların tazminat alabileceğini söylemişti.