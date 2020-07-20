Güney Kore'de ABD Kore Kuvvetleriyle bağlantılı 98 kişide Kovid-19'a rastlandı
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Güney Kore'de ABD Kore Kuvvetleriyle bağlantılı 98 kişide Kovid-19'a rastlandı

Güney Kore'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ABD Kore Kuvvetleri (USFK) ile bağlantılı 98 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Güney Kore'de ABD Kore Kuvvetleriyle bağlantılı 98 kişide Kovid-19'a rastlandı
20.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:56

Güney Kore'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ABD Kore Kuvvetleri (USFK) ile bağlantılı 98 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, USFK'den yapılan açıklamada, USFK'ye mensup 6 personel ile ailelerinden 4 kişinin 12-15 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'ye vardıktan sonra Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin tamamının Güney Kore'de USFK'ye bağlı Humphreys askeri üssünde ya da Osan Hava Üssü'nde Kovid-19 vakaları için tahsis edilmiş izolasyon merkezine transfer edildiği aktarıldı.

USFK'nin virüsün yayılmasını durdurmak için aldığı kontrol önlemlerinin bir kanıtı olarak Güney Kore'ye yurt dışından gelen USFK'ye bağlı tüm personelin Kovid-19 testinden geçerek 14 gün boyunca karantinaya alındığı ve karantinadan çıkmadan önce ikinci kez teste tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada, virüsle mücadelede Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ve yerel sağlık makamlarıyla yakın iş birliğinin sürdürüldüğüne işaret edildi.

Son zamanlarda Kovid-19 taşıdığı belirlenen USFK'ye mensup kişilerin yurt dışından geldiği kaydedilen açıklamada, nisan ayının ortasından bu yana USFK içinde Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ifade edildi.

Yeni vakalarla Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen USFK ile bağlantılı kişi sayısı 98'e yükseldi. Bu vakalardan 62'sinin temmuz ayında görüldüğü ve hepsinin ülkeye yurt dışından yeni gelen görevli personel ile onların aile fertleri ve çevresi olduğu bildirildi.

Güney Kore'de görev yapan ABD askerleri arasında ilk kez şubat ayı sonunda Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 13 bin 771'e çıktığı Güney Kore'de, virüs nedeniyle şimdiye kadar 296 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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