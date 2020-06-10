Güney Kore'de 50, Tayland'da 4, Çin'de 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Güney Kore'de 50, Tayland'da 4, Çin'de 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Tayland'da 4, Güney Kore'de 50 vaka tespit edildi.

Güney Kore'de 50, Tayland'da 4, Çin'de 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
10.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:48

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Tayland'da 4, Güney Kore'de 50 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Ülkede hastalığa yakalanan 55 kişinin tedavisi devam ederken, virüs bulaşan 78 bin 357 kişi iyileşti.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 46'ya çıkarken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'da 4 yeni vaka

Channel News Asia'nın haberine göre, Tayland'da son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kovid-19 Durum İdaresi Merkezi Sözcüsü Taweesin Wisanuyothin, söz konusu kişilerin Madagaskar, Pakistan ve Hindistan'dan dönüp karantinaya alınan Taylandlılardan oluştuğunu bildirdi.

Taweesin, virüs nedeniyle yeni ölüm olmadığını, toplam vaka sayısının da 3 bin 125'e çıktığını söyledi.

16 gündür ülke içi kaynaklı vaka tespit edilmediğine dikkati çeken Taweesin, iş yerleri, okul ve kuruluşların 15 Haziran'dan önce açılmasına dair bir planı düşünebileceklerini kaydetti.

Bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da 2 bin 981 kişi ise hastalığı yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişi öldü

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 50 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte salgın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 902'ye yükselirken, 276 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar Kovid-19'a yakalanan 10 bin 611 kişi iyileşti. Ülkede halihazırda 1015 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Öte yandan sağlık yetkilileri, ülke genelinde Kovid-19'un yayılmasını önleme çabalarının bir parçası olarak gece kulübü, karaoke odaları ve spor salonlarına QR kodu (karekod) ile giriş yapılmasına başlandığını açıkladı.

Ülke genelinde uygulamayı kullanması gereken 80 bin tesisin bulunduğu belirtiliyor.

Japonya'da vakalar 18 bini geçti

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 27 artışla 18 bin 7'ye, ölü sayısı 2 artarak 935'e yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 5 bin 426'ya, Osaka'da 1785'e, Kanagawa'da 1396'ya, Hokkaido'da 1137'ye, Saitama'da 1006'ya ve Çiba'da 909'a çıktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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