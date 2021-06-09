Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 8 yaralı
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Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 8 yaralı

Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Güney Kore'de yıkım çalışması süren 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güney Kore'de yıkım çalışması süren 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, itfaiye ekipleri, Gwangju kentinde yıkım sırasında çöken 5 katlı binanın enkazının bir otobüs ve iki aracın üzerine devrildiğini belirtti.

Yetkililer, olayda 8 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.???????

Çökme sırasında bina yakınında bulunan otobüsün içinde 12 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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