Güney Kore'de 2 kişi, AstraZeneca aşısını olduktan sonra hayatını kaybetti
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Güney Kore'de 2 kişi, AstraZeneca aşısını olduktan sonra hayatını kaybetti

03.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:51
Güney Kore'de 2 kişi, AstraZeneca aşısını olduktan sonra hayatını kaybetti

Güney Kore'de kronik hastalıkları da bulunan iki kişinin Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını vurulduktan sonra hayatını kaybetti.

Güney Kore'de kronik hastalıkları da bulunan iki kişinin Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısını vurulduktan sonra hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesinde iki kişinin Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını vurulduktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Güney Kore medyası, hayatını kaybedenlerden birinin 50'li yaşlarda olduğunu bildirdi. Söz konusu kişinin aşıyı olduktan saatler sonra kalp krizi geçirdiği ve nefes alıp vermede güçlük yaşadığı gerekçesiyle kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hayatını kaybeden iki kişide kronik hastalıklar tespit edildiği kaydedildi.

JAPONYA'DA DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Japonya'da 60'lı yaşlarda olduğu açıklanan bir kadının, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını olduktan sonra hayatını kaybettiğı duyurulmuştu. 26 Şubat'ta aşının ilk dozunu aldığı belirtilen ismi açıklamanyanan kişinin, 1 Mart'ta hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ABD'DE DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li ilaç şirketi Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, aşı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Florida'da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael'in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söylemişti.

PORTEKİZ'DE DE HEMŞİRE CAN VERMİŞTİ 

Portekiz'de 30 Aralık 2020'de Pfizer'ın COVID-19 aşısı yapılan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Norveç İlaç Ajansı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer aşısını yaptıran 23 kişi hayatını kaybettiği ifade edilmiş,13 vakada incelenen ölümlerde, aşının "yaşlı insanlarda var olan hastalıkların daha ciddi seyrine" yol açan yan etkilere neden olmuş olabileceği belirtilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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