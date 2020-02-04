Güney Kore'de 16. korona virüsü vakası tespit edildi

04.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:20

Güney Kore'de 16. korona virüsü vakasına rastlandığı bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak çeşitli ülkelere yayılan korona virüsü vakaları her geçen gün artıyor. Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), Güney Kore'de 16. korona virüsü vakasının tespit edildiğini doğruladı. 16. hastanın 42 yaşında Güney Koreli bir kadın olduğu ve Tayland'ı ziyaretinin ardından 19 Ocak'ta döndüğü Güney Kore'de bir hafta sonra ateşlenmesinin ardından test örneklerinin pozitif çıktığı açıklandı.

BİN 300 KİŞİ KARANTİNAYA ALINACAK

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, korona virüsü taşıdığı doğrulanan hastalarla temas eden bin 300'den fazla kişinin evde iki hafta boyunca karantinaya alınacağını söyledi. Durumun ciddiyetinin kavranması gerektiğini belirten yetkililer, ev karantinasına uymayanların ise 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471'e yükseldiği açıklandı. Öte yandan 20'den fazla ülkeye yayılan salgın nedeniyle 46 hava yolu şirketi Çin'e yapılacak ve Çin'den gelecek uçuşlarını askıya aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA