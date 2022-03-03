Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum Kovid-19'a yakalandı

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum'un, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Başbakanlık ofisinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde antijen testi pozitif çıkan Kim'in PCR testi yaptırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Kim'in PCR sonucunun pozitif çıktığı ve Seul'deki evinde karantinaya girdiği belirtildi.

7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtilen Başbakan Kim'in çalışmalarını video konferans aracılığıyla gerçekleştireceği aktarıldı.

Dün Güney Kore'de, Kovid-19 salgınında 219 bin 241 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.