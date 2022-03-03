Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum Kovid-19'a yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum Kovid-19'a yakalandı

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum Kovid-19'a yakalandı

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum'un, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum'un, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Başbakanlık ofisinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde antijen testi pozitif çıkan Kim'in PCR testi yaptırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Kim'in PCR sonucunun pozitif çıktığı ve Seul'deki evinde karantinaya girdiği belirtildi.

7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtilen Başbakan Kim'in çalışmalarını video konferans aracılığıyla gerçekleştireceği aktarıldı.

Dün Güney Kore'de, Kovid-19 salgınında 219 bin 241 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Başbakanlık, Güney Kore, PCR Testi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title