Güney Kore aşı görüşmelerini hızlandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Güney Kore aşı görüşmelerini hızlandırdı

18.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:11
Güney Kore aşı görüşmelerini hızlandırdı

Güney Kore'de korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından aşı görüşmeleri hızlandırıldı.

Güney Kore'de korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından aşı görüşmeleri hızlandırıldı. Aşı alımına ilişkin anlaşmanın bu ay içerisinde tamamlanması ve Şubat veya Mart ayına kadar aşıların ülkeye ulaşması bekleniyor.

Korona virüs salgınında aldığı önlemler nedeniyle salgını kontrol altına almasıyla örnek gösterilen Güney Kore'de vaka sayısında artış gözlemleniyor. Son 3 gündür günlük ortalama korona vaka sayısının binin üzerinde seyretmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Ülkede üçüncü seviyenin hayata geçirilmesi gerektiği konuşulurken aşı görüşmeleri de hızlandırıldı. Aşıların alınıma ilişkin anlaşmaların bu içerisinde tamamlanması bekleniyor.

44 MİLYON AŞI SİPARİŞİ VERİLECEK

Toplam alınacak aşı sayısının 44 milyon olacağı açıklanırken bu sayının ülke nüfusunun yüzde yüzde 88'inin aşıya ulaşacağını gösteriyor. Alımların 20'şer milyon adeti AstraZeneca ve Pfizer'den, kalan 4 milyonu ise ABD şirketi Johnson&Johnson'a bağlı Janssen'den sağlanacak. Güney Kore aşıların tamamını ABD'den temin edecek. AstraZeneca markasının aşı üretimlerinin bir kısmını Güney Kore'de yaptığı da belirtilen açıklamada ilk olarak bu markanın aşılarının kullanımına başlanacağı açıklandı.

YAŞLILARDAN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN BAŞLANACAK

Yapılan planlamaya göre, aşı kullanımına ilk olarak 60 yaş üstü bireylerden ve sağlık çalışanlarından başlanacak. Daha sonra kronik sağlık problemi olanlar tercih edilecek.

Ülkede son günlerde önüne geçilemeyen vaka sayısındaki artış ve hastanelerde ve kliniklerde oluşan aşırı yoğunluk nedeniyle sağlık sistemi alarm vermeye başlamıştı. Bu durum aşı kullanımına en kısa sürede başlanılması ve korona ile mücadelede öncelik haline geldi.

(Utku Gülbardak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Haluk Levent Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Sergen Yalçın Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Kore aşı görüşmelerini hızlandırdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:24:21. #1.14#
title