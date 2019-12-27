Güney Kore Anayasa Mahkemesi 'rahatlatıcı kadınlar'ın iptal dilekçesini reddetti
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Güney Kore Anayasa Mahkemesi 'rahatlatıcı kadınlar'ın iptal dilekçesini reddetti

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Japonya'nın II. Dünya Savaşı zamanı askeri genelevlerinde zorla çalıştırdığı bir grup kadının, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya karşı verdikleri itiraz dilekçesini reddetti

27.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:57
Güney Kore Anayasa Mahkemesi 'rahatlatıcı kadınlar'ın iptal dilekçesini reddetti

, 'nın II. Dünya Savaşı zamanı askeri genelevlerinde zorla çalıştırdığı bir grup kadının, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya karşı verdiği iptal dilekçesini reddetti.


Söz konusu anlaşma taraflar arasında 2015'te imzalanmış, Japonya, Japon askerleri tarafından fuhuşa zorlanan ve seks kölesi olarak çalıştırılan 'rahatlatıcı kadınlar' (İanfu) adlı kadınlardan özür dilemişti. Başbakan Şinzo Abe yönetimi hayatta kalan kadınları desteklemek amacıyla oluşturulan fona 9 milyon dolar tahsis etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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