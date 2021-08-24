Güney Kore, Afganistan'daki faaliyetlerinde görev almış Afganların tahliyesine başladı
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Güney Kore, Afganistan'daki faaliyetlerinde görev almış Afganların tahliyesine başladı

Güney Kore, Afganistan'daki faaliyetlerinde görev almış Afganların tahliyesine başladı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Güney Kore'nin Afganistan'daki sivil ve askeri güçlerine yardım eden Afganların tahliye işlemlerine başladığı bildirildi.

Güney Kore'nin Afganistan'daki sivil ve askeri güçlerine yardım eden Afganların tahliye işlemlerine başladığı bildirildi.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap News'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, tahliye işleminin gerçekleştirilmesi için 3 askeri uçağın Afganistan ve komşu ülkelere gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, tahliye kapsamında, Afganistan'daki Güney Kore faaliyetlerine destek olmuş kişiler ve ailelerinin ülkeye taşınacağı kaydedildi.

Tahliye işleminin kaç kişiyi kapsayacağı bilgisi paylaşılmazken, Afganistan'daki Güney Kore büyükelçiliği ile bu ülkeye bağlı hastane ve mesleki eğitim merkezinde görev almış kişiler olduğu belirtildi.

Güney Kore, 2010-2014 arasında Afganistan'da askeri ve insani yardım çalışmaları gibi çeşitli faaliyetler yürütmüştü.

Ülke basınındaki habere göre, Güney Kore'de iktidardaki Demokratik Parti Genel Başkanı Song Young-gil, dün, Afganistan'dan yaklaşık 400 kişinin tahliye edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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