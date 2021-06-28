Güney Kore, ABD ve Avustralya'nın düzenleyeceği tatbikata katılacak
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Güney Kore, ABD ve Avustralya'nın düzenleyeceği tatbikata katılacak

Güney Kore, ABD ve Avustralya'nın düzenleyeceği tatbikata katılacak
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Güney Kore'nin, ABD ve Avustralya'nın gelecek ay düzenlemeyi planladığı geniş çaplı deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.

Güney Kore'nin, ABD ve Avustralya'nın gelecek ay düzenlemeyi planladığı geniş çaplı deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-çan basına yaptığı açıklamada, birleşik operasyonları yürütme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl ilk kez "Tılsım Kılıcı" adı verilen tatbikata katılmaya karar verdiklerini belirtti.

Boo, Avustralya sularında temmuz ortasında yapılacak tatbikata 4 bin 400 tonluk muhrip göndereceklerini ifade etti.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Japonya'nın bu yılki tatbikata katılacağını belirtilerek, Fransa, Hindistan ve Endonezya'nın da gözlemci ülkeler olarak görev alacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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