Güney Kore: ABD - Kuzey Kore Liderler Zirvesini Destekliyoruz

Güney Kore: ABD - Kuzey Kore Liderler Zirvesini Destekliyoruz

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşmesinin bir gün sonrasında açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore-ABD liderler zirvesinin yapılmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşmesinin bir gün sonrasında açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore-ABD liderler zirvesinin yapılmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Kuzey Kore Güney Kore ABD Kim Jong-un Kuzey Korenin nükleer savaş tehdidi Posted: 27 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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