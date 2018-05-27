Güney Kore: ABD - Kuzey Kore Liderler Zirvesini Destekliyoruz
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşmesinin bir gün sonrasında açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore-ABD liderler zirvesinin yapılmasını arzu ettiklerini bildirdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşmesinin bir gün sonrasında açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore-ABD liderler zirvesinin yapılmasını arzu ettiklerini bildirdi.
Author: euronews-tr
Tags: Kuzey Kore Güney Kore ABD Kim Jong-un Kuzey Korenin nükleer savaş tehdidi Posted: 27 mei 2018
Kaynak: Euronews.com