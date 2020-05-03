Güney Kore, 6 Mayıs'ta "sosyal mesafe" kuralını gevşetiyor
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Güney Kore, 6 Mayıs'ta "sosyal mesafe" kuralını gevşetiyor

Güney Kore, 6 Mayıs'ta
03.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:50

Güney Kore'de korona virüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından 6 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralı gevşetiliyor.

Güney Kore'de korona virüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından 6 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralı gevşetiliyor.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı ülkeler aldıkları önlemleri gevşetmeye devam ediyor. Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yaptığı açıklamada salgının kontrol altına alınmasının ardından 6 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe kuralının gevşetileceğini aktarırken, işletmelerin aşamalı olarak açılmaya devam edeceğini açıkladı. Başbakan, toplantılara ve etkinliklere hijyen kurallarına uyulması koşulu ile izin verileceğini duyururken, sosyal mesafe tedbirlerin gevşetilmesinin ardından parkları, kütüphaneleri ve okulları aşamalı olarak yeniden açmayı planladıklarını dile getirdi.

Güney Kore'de geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe kuralı 5 Mayıs tarihine kadar uzatılırken, ülkede günlük 900 korona virüs vaka sayısı alınan tedbirler sayesinde 10 vakaya kadar düşürüldü.

Güney Kore'de toplam korona virüs vaka sayısı 10 bin 793'e, hayatını kaybedenler ise 250'ye ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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