Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı
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Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı

08.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:32
Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı

Güney Kore'nin 44 milyon kişiye yetecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için 4 ilaç şirketi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Güney Kore'nin 44 milyon kişiye yetecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için 4 ilaç şirketi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson & Johnson's Janssen ve Moderna'dan 34 milyon kişiye yönelik 64 milyon doz aşı siparişi verildiği, DSÖ aşı projesinden ise 10 milyon kişiye aşı tedarik edileceği duyuruldu.

Açıklamada, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısının güvence altına alındığı belirtildi.

Ülkenin, aşılama programı için 1,2 milyar dolar ayırdığı ifade ediliyor.

Aşıların önce yaşlılara, ön saflardaki sağlık çalışanlarına ve ardından nüfusun geri kalanına uygulanması planlanıyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'na göre, ülkede son 24 saat içinde 594 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 38 bin 755'e çıktı.

Güney Kore'de 3 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklanan can kaybı ise 552'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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