Güney Kore, 2021'de ülkedeki ABD askeri varlığı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeyecek
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Güney Kore, 2021'de ülkedeki ABD askeri varlığı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeyecek

10.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:25
Güney Kore, 2021'de ülkedeki ABD askeri varlığı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeyecek

Güney Kore'nin 2021'de ülkedeki ABD askeri varlığı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapacağı bildirildi.

Güney Kore'nin 2021'de ülkedeki ABD askeri varlığı için yaklaşık 1 milyar dolar ödeme yapacağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ABD üsleri için yapılacak ödeme konusunda Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, yarımadada bulunan ABD savunma kuvvetleri için yapılacak ödemenin yüzde 13,9 artırılarak yaklaşık 1 milyar dolara çıktığı kaydedildi.

Yeni anlaşmanın Güney Kore-ABD ittifakının önemini gösterdiği vurgulanan açıklamada, ittifakın Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da barış ve refahın temel taşı olduğu ve ABD birliklerinin Kore'deki "istikrarlı varlığına ihtiyacı" yeniden teyit ettiği belirtildi.

Güney Kore, yeni anlaşmayla ABD askeri varlığının masraflarının yaklaşık yüzde 44'ünü karşılamış olacak.

Öte yandan, Güney Kore, gelecek 3 yılda kendi savunma bütçesindeki artış oranında bu ödemeyi artıracak.

Seul yönetimi, 2019'da son bulan anlaşma kapsamında, ABD kuvvetlerine yaklaşık 920 milyon dolar ödüyordu.

ABD'nin halihazırda Güney Kore'de 28 bin 500 civarında askeri bulunurken, birliklerin, "Kuzey Kore tehdidi" ile tarafların bölgedeki çıkarlarına hizmet etme amacıyla konuşlu olduğu ifade ediliyor.

Söz konusu yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesi için taraf ülkelerin meclislerinde onaylanması gerekiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'deki ABD askeri varlığı için bu ülkeden yıllık 5 milyar dolar talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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