'Güney Kıbrıs, Türkiye'ye tavır almayan AB'ye karşı Rusya yaptırımlarını bloke ediyor'
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'Güney Kıbrıs, Türkiye'ye tavır almayan AB'ye karşı Rusya yaptırımlarını bloke ediyor'

Güney Kıbrıs yönetiminin Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki Moskova yanlısı yetkililere yönelik AB yaptırımlarının uygulanmasını engellediği bildirildi

25.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:57
'Güney Kıbrıs, Türkiye'ye tavır almayan AB'ye karşı Rusya yaptırımlarını bloke ediyor'

yönetiminin tarafından ilhak edilen Kırım'daki Moskova yanlısı yetkililere yönelik AB yaptırımlarının uygulanmasını engellediği bildirildi.


Rum tarafının, Brüksel'i Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz araması yapan 'ye karşı daha sert tutum almaya zorlamak amacıyla bu yola başvurduğu ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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