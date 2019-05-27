Güney Kıbrıs'tan bir Türk aday ilk kez AP seçimlerini kazandı

Güney Kıbrıs'ta yapılan Avrupa Parlementosu seçimlerinde ilk kez Rum kesiminden bir Kıbrıslı Türk temsiliyet hakkı kazandı. AKEL partisinin Türk adayı Prof. Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosundaki 6 sandalyeden birinin sahibi oldu.

Pazar günü yapılan seçimlerde, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in partisi DİSİ birinci, AKEL ise ikinci oldu. 5 bin 604 Kıbrıslı Türk'ün oy kullandığı seçimlere katılım oranı ise yüzde 42.8 olarak kayda geçti. Euronews.com'da Görüntüle