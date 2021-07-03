Güney Kıbrıs'ta yangın paniği
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Güney Kıbrıs'ta yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılması nedeniyle kontrol altına alınamazken, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden (KKTC) yapılan açıklamada ise talep gelirse yardıma hazır olunduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılması nedeniyle kontrol altına alınamazken, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden (KKTC) yapılan açıklamada ise talep gelirse yardıma hazır olunduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Arakapa bölgesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen saatlerdir kontrol altına alınamıyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle Arakapa ve Meleni köyleri boşaltılırken, çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü bildirildi.

GKRY yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yangın söndürme çalışmaları için yardım isterken, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden (KKTC) de Güney Kıbrıs'a "yardıma hazırız" mesajı geldi. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi'ne hazırlıklı olmaları talimatını verdi.

"TALEP GELİRSE TÜM EKİPLERİMİZLE YARDIMA HAZIRIZ"

KKTC Orman Dairesi Müdür Cemil Karzaoğlu da Kıbrıs'ın güneyindeki yangınla ilgili henüz bir yardım talebi almadıklarını ifade ederek, buna rağmen tüm ekiplerin yardıma hazır hale getirildiğini belirtti. Karzaoğlu, "Yardıma hazırız, talep gelirse tüm ekiplerimizle hemen müdahaleye gideriz" dedi.

Yangınla ilgili çalışmaların takip edildiğini ifade eden Karzaoğlu, "Bize gelen bir talep yok ama tüm ekipleri hazır hale getirdik, üslerimizden alacağımız direktif doğrultusunda hemen harekete geçmeye hazırız. Bizler de kuzeyde tüm çalışmalarımızı durdurduk, sahaya odaklandık çünkü çok kötü bir gün geçiriyoruz. Hem sıcak hem rüzgar var, çok korkunç" sözlerini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, yangını söndürmeye yardımcı olması için 2 yangın uçağı gönderdiklerini duyurdu.

(Emir Abdurrahman Bulut/ İHA)

Güney Kıbrıs'ta yangın paniği
Güney Kıbrıs'ta yangın paniği
Güney Kıbrıs'ta yangın paniği
Güney Kıbrıs'ta yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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