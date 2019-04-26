Güney Kıbrıs'ta Rum Subay 7 Kadını ve Kız Çocuğunu Öldürdüğünü İtiraf Etti

Güney Kıbrıs'ta yetkililer, bir Rum subayın 7 kadını ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Yerel medyada yaşananlar için "Kıbrıs'ın ilk seri cinayetleri" deniyor.

35 yaşındaki zanlının adı açıklanmadı.

Güney Kıbrıs'ta, zanlının esasında 30'a yakın yabancı kadını öldürdüğünü söylediğine dair haberler de yayımlandı.

Bu ay başında bir maden kuyusu yakınlarında iki kişinin cesetleri bulunmuştu.

Dün de Lefkoşa yakınlarında zanlının gösterdiği bir yerde bir kadının cesedinin bulunduğu açıklanmıştı.

Zanlının 2017 yılının Aralık ayında kaybolan kadınla bir çöpçatan sitesinde tanıştığı bildiriliyor.

Şu ana kadar öldürülenler arasında Filipinli bir kadın ile Rumen bir kadın ve 8 yaşındaki kızı da var. Öldürülenlerden birinin de Hint ya da Nepalli olduğu açıklandı. 6 yaşındaki bir kız çocuğu kayıp

Öldürülen bir diğer kişinin 6 yaşındaki kızı da kayıp.

Kız çocuğunun bulunabilmesi için bir gölde arama yapılıyor.

Polis seri cinayetlerle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma için İngiliz uzmanlardan da yardım istendi.