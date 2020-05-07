Güney Kıbrıs'ta Rum seferi askeri G-3 ile dehşet saçtı
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Güney Kıbrıs'ta Rum seferi askeri G-3 ile dehşet saçtı

Güney Kıbrıs'ta Rum seferi askeri G-3 ile dehşet saçtı
07.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:05

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka'nın Klavdia köyünde 23 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) seferi askeri İlias Harpas, tartıştığı 2 aylık hamile olan kız kardeşini doğum gününde G-3 tüfeği ile vurarak öldürdü.

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka'nın Klavdia köyünde 23 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) seferi askeri İlias Harpas, tartıştığı 2 aylık hamile olan kız kardeşini doğum gününde G-3 tüfeği ile vurarak öldürdü.

Güney Kıbrıs'ta seferi asker  dehşet saçtı. Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO)'da seferi askeri23 yaşındaki  İlias Harpas, hamile nişanlısı Maria ile tartışma yaşadı. Edinilen bilgilere göre Maria, akşam nişanlısı Ksenios Kiriaku ile buluşma ayarladı. Nişanlısından evlenme teklifi almayı bekleyen Maria, erkek kardeşi İlias Harpas ile sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

ANNESİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Tartışma büyüyünce İlias, RMMO'dan kendisine verilen G-3 tüfeği ile Maria'ya ateş açtı. Annesinin gözleri önünde kız kardeşini öldüren İlias, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından kısa süre İlias, polise, "Silahı temizlerken ateş aldı" savunması yaptı.

RUM ORDUSUNA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Maria'nın ölüm haberini alan nişanlısı Ksenios Kiriaku da RMMO'yu suçladı.  Nişanlısının RMMO'nun sorumsuzluğu nedeniyle öldüğünü ifade eden Kiriaku, "Milli Muhafız Ordusu gelsin bana bunları izah etsin. Neden? Bana cevap verin. Karımı kaybettim. Şimdi ne yapayım söyleyin. Ben de mi öleyim? Bunu istiyorlarsa, öyle olsun. Ordu ile konuşmak istiyorum. Böyle olmaz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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