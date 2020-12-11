Güney Kıbrıs'ta protestocular televizyon kanalını bastı
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Güney Kıbrıs'ta protestocular televizyon kanalını bastı

11.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:19
Güney Kıbrıs'ta protestocular televizyon kanalını bastı

Güney Kıbrıs'ın en çok izlenen televizyon istasyonlarından Sigma TV önünde yaklaşık 50 kişilik bir grup protesto düzenledi.

Güney Kıbrıs'ın en çok izlenen televizyon istasyonlarından Sigma TV önünde yaklaşık 50 kişilik bir grup protesto düzenledi. Rum yetkililerin aldığı koronavirüs tedbirlerine destek veren televizyon kanalına tepki gösteren protestoculardan 3 kişi gözaltına alındı.  

Güney Kıbrıs'da artan Covid-19 vakalarını kontrol altına almak isteyen Rum tarafının aldığı kısıtlama kararına, Rum medyasından da destek geldi. Sigma TV'nin  CEO'su Chrysanthos Tsouroulis'in hükümetin koronavirüs tedbirlerine destek vermesine tepki gösteren eylemciler, televizyon binasının önünde basını protesto etti.Polis ile eylemciler arasında tansiyon yükseldi, Rum polisi protestoculara tazyikli suyla müdahalede bulundu. Düzenlenen protestolarda ikisi polis olmak üzere 3 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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