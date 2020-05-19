Güney Kıbrıs'ta para nakil aracına baltalı soygun
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Güney Kıbrıs'ta para nakil aracına baltalı soygun

Güney Kıbrıs'ta para nakil aracını baltayla soyan 3 kişi 52 bin euroyu alarak kayıplara karıştı.

Güney Kıbrıs'ta para nakil aracına baltalı soygun
19.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:30

Güney Kıbrıs'ta para nakil aracını baltayla soyan 3 kişi 52 bin euroyu alarak kayıplara karıştı.

Güney Kıbrıs'ta para nakil aracını baltayla soyan 3 kişi 52 bin euroyu alarak kayıplara karıştı. Rum Kesimi'nde Ay Demet bölgesinde bir fırının önünde duran para transfer aracına balta ile saldırdı. Soyguncular araçtaki 52 bin euroyu çalarak kayıplara kaçtı. Rum polisi, bölgeden kaçan soyguncuların peşine takıldı. Bir taksi ile Baf İlçesi'ne kaçan Rumlar, polis tarafından köşeye sıkıştırıldı. Taksiden inerek kaçan 3 Rum'un 2'si yakalanırken; biri ise olay yerinden kaçmayı başardı. Para transfer aracından çalınan 52 bin euro taksinin içerisinde bulundu.


Kaynak: DHA

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