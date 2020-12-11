Güney Kıbrıs'ta olaylı gece

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde halk korona virüs salgınına karşı önlemler alan hükümete destek veren Sigma TV'ye baskın gerçekleştirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs vakalarının artması ile hükümetin aldığı tedbirler Rum vatandaşlarını kızdırdı. Akşam saatlerinde Rum göstericiler hükümetin aldığı korona virüs tedbirlerine destek verdiği gerekçesi ile Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Sigma TV binasına saldırdı. Göstericiler polis araçlarına da zarar verirken polis ise Sigma Tv binasına saldıran eylemcileri durdurmak için tazyikli su ile müdahale etti. Olaylı gecede 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Öte taraftan Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde son 24 saatte 3 bin 376 korona virüs testi yapılırken, 403 yeni korona virüs vakası tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 14 bin 52'ye, ölenlerin sayısı ise 72'ye yükseldi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı